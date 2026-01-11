¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏSixTONES¡ØRebellion¡Ù¡ªÂè1ÏÃÊüÁ÷Æâ¤Ç²ò¶Ø¡Ú¥¸¥§¥·¡¼ ¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¢¨¼¡²ó1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬ Âè2ÏÃ¤òÊüÁ÷
ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¶è°è¡Ö½÷¶è¡×¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ÏÀÅ¤«¤ËÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»°¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÏÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Âè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢SixTONES¤Î¡ØRebellion¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²ò¶Ø¡£¤¹¤Ç¤Ë¼çÂê²Î¡ØCanaria¡Ù¤òÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ÎËë³«¤±¤ÇÎ®¤ì¤¿¡ØRebellion¡Ù¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë±é½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¡ÖËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡×¡½¡½¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢ÀµµÁ¡¦µ¿Ç°¤½¤·¤Æ°¦¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£
¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡ÙÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îç¼£¤È¡¢¤³¤º¤¨¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡£Éã¡¦Æü²¼½Õ¿Ã¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛÈë¤ò´Ó¤¯Îç¼£¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤«¤é·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤³¤º¤¨¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢Îç¼£¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤ÈÓñ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡½¡½¡£Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¸½ºßTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
Âè1ÏÃ ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/01.html
1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡Ö½÷¶è¡×¤Ç¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡£¶èÄ¹¡¦¤³¤º¤¨¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÃ¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ëÎç¼£¤â¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åð¤ó¤À¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ÅðÆñ»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Ã¦¹ö¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Âè2ÏÃ Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/0vvdZUNy-8k
Âè2ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/
¢£¥¸¥§¥·¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢SixTONES¤Î¿·¶Ê¡ØRebellion¡Ù¤¬¡¢11Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤Þ¤Ç°ìÀÚ¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤¨¤Ð²Î¤¦¤Û¤É¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ÓÁ°¤Î¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¡ÖËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡×¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡ØRebellion¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥Þ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£³Ú¶Ê¾ðÊó
¡ØRebellion¡Ù
SixTONES¡ÊSony Music Labels¡Ë
ºî»ì¡§±ºÅç·òÂÀ¡¡ºî¶Ê¡§±ºÅç·òÂÀ¡¢¤Õ¤ë¤Ã¤Ú¡Ê¥±¥é¥±¥é¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§CHOKKAKU
Ã¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤È¡¢ÊÄºÉ´¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÀÁö´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÎëÌÚ°¡´õÇµ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÎç¼£¤¬¤³¤º¤¨¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡×¡½¡½¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤º¤¨¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Îç¼£¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃËÀ¡£Èà¤Ï¤³¤º¤¨¤ÎÆâÌÌ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢»É·ãÅª¤Ç¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¾×Æ°¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²Î»ì¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÎç¼£¤¬¤³¤º¤¨¤ò³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØRebellion¡Ù¡¢¤¼¤ÒËè½µ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
½÷·ºÌ³´±¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡Ê±Ñ¡Ëpunch-drunk¡Û
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ã³²¤Î°ì¤Ä¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¿ÊÊâ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷·ºÌ³´±¡¢ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡£
¹â¤¤Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»¦¿ÍÈÈ¡½¡½
Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
½÷·ºÌ³´±¡¡¡ß¡¡»¦¿ÍÈÈ¡¡¡ß¡¡·º»ö
³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¡£
Èà½÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÀäË¾¤«¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢ÃÏ¹ö¤ËÄÆ¤Á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡Ê¡°æ²ê°á
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡Æî±ÀÀ»°ì¡¡¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
²»³Ú¡§ÃæÅç¥Î¥Ö¥æ¥
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ØCanaria¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§SixTONES¡ØRebellion¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
