¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±Ñ¹ñÉñÂæ¤ò±Ç²è´Û¤ÇÂÎ¸³¡¢130Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Æ»ÆÁ·à¡Ø¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î¿¦¶È¡Ù
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤òÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥Ö¡ÊNTLive¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢NTLive¡Ø¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î¿¦¶È¡Ù¤¬1·î23Æü¤è¤êÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼ç±é¤ÎÆó¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡õÉñÂæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ëÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¡¢¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¤¬1893Ç¯¤Ë¼¹É®¤·¤¿¾×·â¤ÎÆ»ÆÁ·à¤Ç¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ò±Ô¤¯ÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬Åö»þÂç¤¤ÊÏÀÁè¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ËÜ¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¾å±é¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎºîÉÊ¤À¡£½é¤á¤Æ¸ø¤Ë·à¾ì¾å±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1925Ç¯¡£130Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬´Ñ¤Æ¤â¿´¤Ë»É¤µ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢Ä«»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤È¡¢¤½¤ÎÌ¼¥ô¥£¥ô¥£¡£»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ä¼ã¤½÷À¥ô¥£¥ô¥£¡¦¥¦¥©¥ì¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤ÏµìÍè¤Î²ÈÉãÄ¹À©ÅÙ¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ô¥£¥ô¥£¤È¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î»×¹Í¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£Êì¤¬Áª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿¦¶È¡×¤È¡¢Ì¼¤¬¼«Í³¤ËÁª¤ÖÌ¤Íè¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÎÉÏº¤¡¢³¬µé³Êº¹¡¢Æ»ÆÁ¤ÈÀ¸Â¸¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾Í¥¥¤¥á¥ë¥À¡¦¥¹¥¿¥¦¥ó¥È¥ó¡£¥ô¥£¥ô¥£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥á¥ë¥À¤Î¼Â¤ÎÌ¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ù¥Ã¥·¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡£¼Â¤ÎÊìÌ¼¡¢¤½¤ì¤âËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÐÏÃ¤Ï¡¢ËÜºîºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥á¥ë¥À¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥ô¥§¥é¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Î±éµ»¤Ç±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤È¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢±é·à³¦¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¾Þ5ÅÙ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ù¥Ã¥·¡½¤Ï¡¢¥®¥ë¥É¥Û¡¼¥ë²»³Ú±é·à³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤Ç¤ÏÁ´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¾Þ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÆüËÜ¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¶¨²ñ¤ÎÁ°²ñÄ¹¡¦¿¹Àî¼÷»á¤È¡¢¸½²ñÄ¹¡¦Âç±ºÎ¶°ì»á¤¬¤Ò¤ÈÂÀè¤ËËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¿¹Àî»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤ÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤ÈÌ¼¤Î¥ô¥£¥ô¥£¤ÏÆó¿Í¤È¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤¬¡¢Ì¼¤¬¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊì¤¬Áª¤Ù¤ë¿¦¶È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ò²ñ³Êº¹¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤ÈÌ¼¤Î³ëÆ£¤Ï´ÑµÒ¤Ë¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤ë¡£¼Â¤ÎÊìÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥á¥ë¥À¡¦¥¹¥¿¥¦¥ó¥È¥ó¤È¥Ù¥Ã¥·¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¤¬±é¤¸¤ë¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐ·è¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Âç±º»á¤Ï¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢Ä«¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¡£Èà½÷¤Î¿¦¶È¤Ï¡©¤½¤ì¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£Èà½÷¤ÎÌ¼¥ô¥£¥ô¥£¤Ï¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¡È¿·¤·¤¤½÷¡É¡£ÊìÌ¼¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊì¿Æ¤ËÆ±¾ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÏÃ±¤Ê¤ë°¥¤ì¤Ê½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ä¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤·¡¢ºñ¼è¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤éÂ¾¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¤Ç¤â¡¢½÷À¤ÎÉÏº¤¤ÎÁ°¤ËÂ¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿ÊìÌ¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼þ¤ê¤Çê¤¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó²ó¤ëÃË¤¿¤Á¤¬¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¼ç±é¡¢NTLive¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¡Ù¤â°ìÉô·à¾ì¤ÇÂ³±ÇÃæ¡£2·î13Æü¤«¤é¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢3·î20Æü¤«¤é¡Ø¥Õ¥£¥Õ¥¹¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Î¾å±Ç¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ±é·à¤Î»êÊõ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉñÂæ¤ò¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëNTLive¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÍ¤»É¤µ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î±éµ»¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤â¶¯Îõ¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤½¤¦¤À¡£
