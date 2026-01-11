¶ÌÌÚ»á¡¢Í½»»°Æ¤ÎÂÐ±þÊÑ¹¹¤Ë¸ÀµÚ¡¡ËÁÆ¬²ò»¶¤Ê¤é¡Ö»¿À®³ÎÌó¤Ç¤¤º¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï11Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ä¸øºÄÈ¯¹ÔÆÃÎãË¡°Æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö»¿À®¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼óÁê¤¬ÌóÂ«¤òÇË¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÌóÂ«¤ò¼é¤ë¹çÍýÅªÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤ê¼«Ì±ÅÞ¤È¸ò¤ï¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡¢Í½»»°Æ¤Î25Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤ä·ÐºÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¯ºö¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÀ¯¶ÉÍ¥Àè¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£