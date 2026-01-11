¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡È»à·º¼ü¡É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÈ¿¶Á¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¤Î¿Í¤À¡×¡Ö°µÅÝÅª¶µÁÄ´¶¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥êÌò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026Ç¯1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡-Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Á¸å11¡§25¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¤ò±é¤¸¤ë¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û´í¸±¤Ê¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡Ä»¦¿ÍÈÈ¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥·¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Î½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ö½÷¶è¡Ê¤¸¤ç¤¯¡Ë¡×¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦¤³¤º¤¨¤Ï¡¢¾ï¤Ëµ¬Î§Àµ¤·¤¯¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¡£Â¾¿Í¤Ë´³¾Ä¤»¤º¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ê½¤ÎÃæ¤ÎÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Îç¼£¡£¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤½¤Î´é¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¼þ°Ï¤ò°Ò³Å¤¹¤ëÎç¼£¤ò·ºÌ³´±¤¿¤Á¤ÏÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤º¤¨¤âÆ°ÍÉ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Îç¼£¤Ï¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì»Ï¤á¤ë¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´Çì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ï·ãÆ°¤Î±²¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Éã¡¦Æü²¼½Õ¿Ã¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛÈë¤ò´Ó¤¯Îç¼£¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤«¤é·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤³¤º¤¨¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢Îç¼£¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼ã¤Æü¤Î¤³¤º¤¨¤Ï¡¢Èà¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö½Õ¿Ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¨È³¼¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Îç¼£¤Ï¡¢ÊÉ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÄÌµ¤¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ò³°¤·¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤È¡¢¶µÅµ¤òÆÉ¤à»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²¼¤Î³¬¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îç¼£¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ÈÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·Ä¨È³¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö³»ÄÍ¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¡©¤¢¤ó¤¿¡£Ã¦¹ö¤¹¤ëµ¤¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¡£
¡¡²ÏÆâ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶µÁÄ¡¢8ÈÖ½Ð¸ý¤Î¿Í¤À¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó!?¥Ï¥Þ¥êÌò¡×¡Ö¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶µÁÄ¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¡×¡Ö²ÏÆâ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²ÏÆâ¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¶µÁÄ´¶¤¹¤´¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û´í¸±¤Ê¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡Ä»¦¿ÍÈÈ¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥·¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Îç¼£¡£¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤½¤Î´é¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¼þ°Ï¤ò°Ò³Å¤¹¤ëÎç¼£¤ò·ºÌ³´±¤¿¤Á¤ÏÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤º¤¨¤âÆ°ÍÉ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Îç¼£¤Ï¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì»Ï¤á¤ë¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´Çì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ï·ãÆ°¤Î±²¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Éã¡¦Æü²¼½Õ¿Ã¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛÈë¤ò´Ó¤¯Îç¼£¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤«¤é·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤³¤º¤¨¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢Îç¼£¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼ã¤Æü¤Î¤³¤º¤¨¤Ï¡¢Èà¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö½Õ¿Ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¨È³¼¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Îç¼£¤Ï¡¢ÊÉ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÄÌµ¤¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ò³°¤·¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤È¡¢¶µÅµ¤òÆÉ¤à»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²¼¤Î³¬¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îç¼£¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ÈÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·Ä¨È³¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö³»ÄÍ¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¡©¤¢¤ó¤¿¡£Ã¦¹ö¤¹¤ëµ¤¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¡£
¡¡²ÏÆâ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶µÁÄ¡¢8ÈÖ½Ð¸ý¤Î¿Í¤À¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó!?¥Ï¥Þ¥êÌò¡×¡Ö¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶µÁÄ¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¡×¡Ö²ÏÆâ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²ÏÆâ¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¶µÁÄ´¶¤¹¤´¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£