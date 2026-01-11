¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹ç¾¡¤ÁÌµ¤·¡Ä½ªÈ×¤ÎÈïÃÆ¤Ç2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè18Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤È¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÆ±DFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö35¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ó°ÌPSV¤Ë¤Ï14¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ¤ÈÅÏÊÕ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿°ìÀï¤Ç¡¢½øÈ×¤Ï¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥ê¥º¥à¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·30Ê¬¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊø¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡£¾åÅÄ¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£ÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¶¥¦¥¢¡¼¤ÏÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ï¥ê¥ó¥´¡¦¥á¡¼¥ë¥Õ¥§¥ë¥È¤È¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¦¥§¥ë¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¦¥§¥ë¥¹¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ãæ±û¤òÊø¤·ÀÚ¤ê¡¢41Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¾åÅÄ¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤é¤º¡£¤¹¤ë¤È87Ê¬¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥É¥ó¥Ø¥ó¤¬¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤·¡¢2¡Ý2¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2¡Ý2¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ï¼¡Àï¡¢16Æü¤ËKNVB¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇRKC¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï18Æü¤ËMF»°¸Í½Ø²ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¡¡2¡Ý2¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡30Ê¬¡¡¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
1¡Ý1¡¡41Ê¬¡¡¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¦¥§¥ë¥¹¡Ê¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡43Ê¬¡¡¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
2¡Ý2¡¡87Ê¬¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥É¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¡Ë
