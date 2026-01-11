SixTONES¿·¶Ê¡ÖRebellion¡×¡¢¥¸¥§¥·¡¼½Ð±é¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î³Ú¶Ê¡ÖRebellion¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡-Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Á¸å11¡§25¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡£¤¤ç¤¦11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û´í¸±¤Ê¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡Ä»¦¿ÍÈÈ¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥·¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢SixTONES¤Î¡ÖRebellion¡×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼çÂê²Î¡ÖCanaria¡×¤ò¡ÖÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢½é²ó¤ÎËë³«¤±¤ÇÎ®¤ì¤¿¡ÖRebellion¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë±é½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¡ÖËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢ÀµµÁ¡¦µ¿Ç°¤½¤·¤Æ°¦¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£Îç¼£¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îç¼£¤È¡¢¤³¤º¤¨¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Éã¡¦Æü²¼½Õ¿Ã¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛÈë¤ò´Ó¤¯Îç¼£¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤«¤é·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤³¤º¤¨¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢Îç¼£¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡18ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡Ö½÷¶è¡×¤Ç¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡£¶èÄ¹¡¦¤³¤º¤¨¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÃ¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ëÎç¼£¤â¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅðÆñ»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Ã¦¹ö¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼
¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢SixTONES¤Î¿·¶Ê¡ÖRebellion¡×¤¬¡¢11Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤Þ¤Ç°ìÀÚ¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤¨¤Ð²Î¤¦¤Û¤É¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ÓÁ°¤Î¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¡ÖËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡×¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡ØRebellion¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥Þ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÎëÌÚ°¡´õÇµ»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ÖÎç¼£¤¬¤³¤º¤¨¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡×¡½¡½¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤º¤¨¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Îç¼£¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃËÀ¡£Èà¤Ï¤³¤º¤¨¤ÎÆâÌÌ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢»É·ãÅª¤Ç¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¾×Æ°¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²Î»ì¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÎç¼£¤¬¤³¤º¤¨¤ò³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØRebellion¡Ù¡¢¤¼¤ÒËè½µ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
