Mrs. GREEN APPLE¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¡¡È»Å³Ý¤±¡É±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¹Í»¡Â³¡¹
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬11Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖPrologue to¡×¤ò¼Â»Ü¡£Ææ¤Î±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤³¤Ë¤â»Å³Ý¤±¤¬¡Ä¥ß¥»¥¹¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿YouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢³«»ÏÌó30Ê¬¤Ç10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤¬Â³¤¡¢¼¡Âè¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢À¤³¦¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ä»¤¬±©¤Ð¤¿¤¡¢Çò¤¤±À¤¬¹¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡£¥Î¥¤¥º²»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þÀÞ¡¢²¿¤«¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤ÊÉ®¤Î²»¡¢¾â¤Î²»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È²»¡É¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÁ°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤«¤éÂ³¤¯¤Î¤Ï¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤«¤â¡¢¤Ê¤¡¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤ÎºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖÅ·¹ñ¡×¤Î¸å¤Ç¡¢Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ð¥ó¥É¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPrologue to¡×¤Î²èÁü¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥·¥å¥ê¥ª¥ó¡©¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤¬¤¤¤¿¤¾¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤«¤éÈ´¤±¤Æ¥¨¥·¥å¥ê¥ª¥ó¤ËÃå¤¤¤¿¡©¡×¥â¡¼¥ë¥¹¿®¹æ¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¹õÈÄ¡©½ñ¤¤¤Æ¤ë²»¡©WM¤Î´ù¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡ÖÇÈ¤Î²»¡©É÷¡©¥¤¥ä¥Û¥ó¤·¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê²»º®¤¸¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ªÄã²»¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î»°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Âç¤ß¤½¤«¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¡ÖGOOD DAY¡×¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤ò³«Ëë¤·¤¿¡£
