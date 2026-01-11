¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£ ³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¡ØÆü¤ÎËÜ¤âÈô¤Ó½Ð¤·～ÁýÊÑ¿¯¶ô°¦rosion～TOUR¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õ¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é·èÄê
¡¡¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¡Ø??¥«¹ñ ??ÅÔ»Ô Æü¤ÎËÜ¤âÈô¤Ó½Ð¤·～ÁýÊÑ¿¯¶ô°¦rosion～TOUR¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò9·î6Æü¤ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¡¢¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò12·î30Æü¤ËÀîºê CLUB CITTA¡Ç¤Ë¤Æ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£ ³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õ¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é·èÄê¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü1·î11Æü¤ËÆ±¥Ä¥¢ー¤Î¡ØÇ¡·î°¦³¤À¸ÃÂSP¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Shibuya eggman¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÆüËÜ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÈÀ¤³¦Ìó15¥«¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ëÆ±¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î2¥«·î¸å¤È¤Ê¤ë2027Ç¯2·î¤è¤ê¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ò½ä¤ë¡ØZKS WORLD TOUR¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë