¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡ÈÀèÆÉ¤ß¥Ë¥å¡¼¥¹¡É£²£°Ï¢È¯¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬À¸½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÉâ¾å¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë£²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½°µÄ±¡¤Ç¤¤¤¯¤é¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»²µÄ±¡¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²æ¡¹ÌîÅÞ¤À¤±¤ì¤É¤âº£¤Î¹ñÌ±À¸³è¤ä·ÐºÑ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¶ÌÌÚ»á¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¡¢¹ç°Õ¤òÇË¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤âÍ½»»°Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÎã¸øºÄË¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í½»»´ØÏ¢¤ÎË¡°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ø¤Î»¿À®¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼é¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áê¼êÊý¤¬ÌóÂ«¤òÇË¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¹çÍýÅªÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ÆÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤éÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¤·¡¢²æ¡¹¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¡¢¹ñÌ±·ÐºÑ¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌîÅÞ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¹ñÌ±¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤â¤¦£±²ó¡¢²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ºÀÇÀ¯ºö¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁá´ü²ò»¶¡ËÊóÆ»¸å¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÊÖÅú¡£¶¦±é¤Î¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ë¡ÖÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤«¤é¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¥³¥½¥Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
