SixTONESµþËÜÂç²æ¡¡X¤Ø¤Î¾×·â¼ÁÌä¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶ÅÇÏª¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¿ÍÊªÅÐ¾ì¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡Ö´ñÀ×¡×¤ÎÀ¼
¡¡SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£X¤Ëºî²È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¡ÈµþËÜ¤¯¤ó¤ÎX¤Ã¤Æºî²È¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿µþËÜ¡£¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¤È¤â¼è¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎµþËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤È¤â¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ëºî²È¤Ä¤±¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¡£µþËÜ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¸À¤¤É½¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Äø¤ÎÆ±¤¸¶¶ø¤Ç¤¤¤¤¤Í2²ó¤ª¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢µþËÜ¤âÈ¿±þ¡£¡ÖËÍ¤¬¤¤¤Ä¤«Íí¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤ÈÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢±§Ìî¾»Ëá¤¯¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¼«¤éÍí¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥©¥í¡¼2²ó¤·¤¿¡×¤È´°àú¤ÊÊÖ¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÍí¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤å«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£