¥ß¥»¥¹¡¡»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¼Â»Ü¤â¡¡¶Ã°Û¤Î10Ëü¿Í¤¬½¸·ë
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤¬11Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£»öÁ°Í½¹ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î¸á¸å10»þº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÇÛ¿®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖPrologue to¡×¡£¶õ¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·¤¿½Ð¤µ¤ì¡¢É÷¤òÀÚ¤ë²»¤ä¡¢¥Ú¥ó¤Ç²¿¤«¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê²»¤Ê¤É¤¬°ÕÌ£¿¼¤ËÎ®¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ÎÊó¹ð¡©¡×¡Ö10Ëü¿Í¤È¸«¤ë¤¤¤¤·Ê¿§¡×¡Ö¤É¤Ç¤«¤¤È¯É½¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï25Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á22Ç¯3·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î·ãÆ°¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤¬½ªÎ»¡£1Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò³«Ëë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20Ç¯7·î¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô»þ¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¤«¤é2¿Í¤¬Ã¦Âà¤·¡¢Ìó1Ç¯8¥«·î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ÏÀß¤±¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£²Æ¤Ë1¥«·î´Ö¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£