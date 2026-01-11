ENEOS¤ò¹Ä¹¡ÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤MVP³ÍÆÀ¤ÎÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¡Ä¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤ÎµÜºê¤ËÍ¥¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¡×
¡¡1·î11Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖÂè92²ó¹Ä¹¡ÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½÷»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤¬76－62¤Ç¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¤ò²¼¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê28ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤â¾ï¤ËÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤Ï7ËÜÃæ3ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á23ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ËENEOS¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¹Ä¹¡ÇÕÍ¥¾¡¤¹¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤ä¥¦¥½¤Ä¤±¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸À¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£º£Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥ó¥½ー¤«¤é¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÇÏ±»¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤¦¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£2023－24¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¤Ç¥Ç¥ó¥½ー¤ò½é¤Î¹Ä¹¡ÇÕÍ¥¾¡¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¥àー¥É¥áー¥«ー¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÍ×½ê¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ENEOS¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤éÀè¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¹¶¼é¤Ç¥Áー¥à¤¬»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤¤12ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤Ï¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬Áý¤¨¥Ç¥ó¥½ー¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÇÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡£¥Ïー¥É¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢¤³¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç30－16¤È¥Ç¥ó¥½ー¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤¬ENEOS¤µ¤ó¤Ë²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿ENEOS¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤½¤¦´¶³´¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢Áö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Í×°ø¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºêÁá¿¥¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤¬¡Ö¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿ÇÏ±»¡£¹â¹»À¸»þÂå¤ÎU16¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤è¤ê¤¦¤ë¤µ¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÃã²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò´÷Øß¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à¤Ë¤â¡¢»ä¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼³Ý¤±¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÏ±»¤òENEOS¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÜºê¤Î¡Ö¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¡×¤Ë¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡W¥êー¥°¤Ç¤ÏÂçº¹¤Ç¤ÎÇÔÀï¤â¸«¤é¤ì¡¢10¾¡12ÇÔ¤Ç5°Ì¤ÈÉé¤±±Û¤¹¶ì¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ENEOS¡£µÜºê¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ò¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¤Ë12¾¡10ÇÔ¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
