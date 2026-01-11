¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè20Àá ¥ì¥Ã¥Á¥§ vs ¥Ñ¥ë¥Þ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè20Àá ¥ì¥Ã¥Á¥§¤È¥Ñ¥ë¥Þ¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î11Æü20:30¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þー¥ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î¡ÊFW¡Ë¡¢¥¬¥¨¥¿¥Î¡¦¥ª¥ê¥¹¥¿¥Ë¥ª¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î1Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
54Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥³¥Ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
57Ê¬¤Ë¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
63Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
65Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¬¥Ã¥í¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¥Ñ¥ë¥Þ¤¬µÕÅ¾¡£¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
78Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥æ¥»¥Õ¡¦¥Þ¥ìー¡ÊMF¡Ë¡¢¥³¥êー¡¦¥Ì¥À¥Ð¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥Ã¥µ¥Ê¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥ª¥à¥ê¡¦¥¬¥ó¥Ç¥ë¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
80Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
85Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¬¥¨¥¿¥Î¡¦¥ª¥ê¥¹¥¿¥Ë¥ª¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Á¥®¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+3Ê¬¤Ë¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¥¥¢¥í¥ó¥À¡¦¥¬¥¹¥Ñー¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï23Ê¬¤Ë¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¡¢55Ê¬¤Ë¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë¡ÊMF¡Ë¡¢62Ê¬¤Ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï69Ê¬¤Ë¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥éー¥È¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
