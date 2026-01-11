£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÏÂÅÄ¸»áÅ¿©ÉÊ¤Ç¥Ê¥Ä¥á¤òÁªÊÌ¤¹¤ë½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Û¡¼¥¿¥ó1·î11Æü¡Û½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ÎÇ¯±Û¤·ÍÑÉÊ¤¬½Ð²Ù¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂÅÄ¡Ê¥Û¡¼¥¿¥ó¡ËÃÏ¶è»º¤ÎÇöÈé¥¯¥ë¥ß¤ä¥Ê¥Ä¥á¤Ê¤É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£

£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦ÇÀ»ºÊª£Å£Ã´ë¶È¡¢¿·áÅ¼«Í³ÍîÂÎÌÖÍí²Êµ»¤ÎÇÛ¿®¼Ô¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë

¡¡¥Û¡¼¥¿¥ó¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÉ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£³ÆÃÏ¤Çºß¸Ë³ÎÊÝ¤äÊªÎ®¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¡¢¼õÃí¤«¤éÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Î³è¶·¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î¼ýÆþÁý¤ÈÇÀÂ¼¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÏÂÅÄ¸»áÅ¿©ÉÊ¤Ç²ÏËÌ¾Ê¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¥Ê¥Ä¥á¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÏÂÅÄ¸»áÅ¿©ÉÊ¤Ç¥Ê¥Ä¥á¤ò±¿¤Ö½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤ÎÇÀ»ºÊª£Å£Ã´ë¶È¡¢¿·áÅ¼«Í³ÍîÂÎÌÖÍí²Êµ»¤Ç¥Ê¥Ä¥á¤òÈ¢µÍ¤á¤¹¤ë½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÏÂÅÄ¸»áÅ¿©ÉÊ¤Ç¥Ê¥Ä¥á¤òÀö¾ô¤¹¤ë½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤ÎÇÀ»ºÊª£Å£Ã´ë¶È¡¢¿·áÅ¼«Í³ÍîÂÎÌÖÍí²Êµ»¤ÇÅ¸¼¨ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤ÎÇÀ»ºÊª£Å£Ã´ë¶È¡¢¿·áÅ¼«Í³ÍîÂÎÌÖÍí²Êµ»¤Çº­Êñºî¶È¤ò¹Ô¤¦½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
£¹Æü¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Û¡¼¥¿¥óÃÏ¶èËÏ¶Ì¡Ê¥«¥é¥«¥·¥å¡Ë¸©¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¿·áÅ°¤ÉÛÃ°¿©ÉÊ³«È¯¤Ç¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊñÁõ¤¹¤ë½¾¶È°÷¡£¡ÊËÏ¶Ì¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
