¾åÅÄåºÀ¤¤Ïº£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤â¿·Ç¯½éÀï¤ÏÌµÆÀÅÀ¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤ÇÄË¤¤°ú¤Ê¬¤±
¡¡¡þ¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È2¡½2¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤È¤Î¿·Ç¯½éÀï¤Çº£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Á°È¾30Ê¬¤ÎÂ®¹¶¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆMF¥µ¥¦¥¢¡¼¤ËÁÇÁá¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼ê¤Î¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¾åÅÄ¼«¿È¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤â2¡½1¤Î¸åÈ¾42Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡¢¸ø¼°Àï5»î¹çÏ¢Â³¤ÎÇòÀ±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î11Æü³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô17»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë18ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£