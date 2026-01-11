Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」が、1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマであることが明らかとなった。

（関連：【大森元貴 コメントあり】Mrs. GREEN APPLE、新曲「lulu.」がアニメ『葬送のフリーレン』第2期OPテーマに 楽曲使用のPVも公開/a>）

同楽曲は、明日1月12日に配信リリースされるフェーズ3の第1弾となる新曲。本情報の発表と同時に、一部音源が使用された最新PVも公開された。

Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 コメント

原作から大好きで拝読させていただいていたので、光栄です。lulu.という楽曲は 誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です。「葬送のフリーレン」の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンが既に楽しみで仕方ありません。ぜひ、lulu.も合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです。

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）

（文＝リアルサウンド編集部）