女優の小雪（49）が11日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。3人の子供との関係を語った。

小雪は11年4月に俳優の松山ケンイチと結婚。12年1月に第1子、13年1月に第2子、15年7月に第3子を出産した3児の母。

どんなお母さんか？と聞かれた小雪は「パシリみたいに思われている。言えばなんでもやってくれると思っている。あんまり怒れないかな」と明かした。

結構優しいお母さん？と聞かれると「ダメだって言われる。旦那とかにもダメだって言われますよ。夫は怒ったりしますけど、私は結構、声掛けだけですね。“朝ですよ〜”とか」と語った。強く言って「起きてくれるんだったら言うけど、起きてこないんなら、起きないんだな」と言い「昔言われました。本気で起こしてよって」と笑った。

また、歌手でモデルの弥生は小雪について、「凄くがんばっちゃうタイプのママ」と語った。いつもきっちり食事を作り、朝食も“オーダー制”になっているとし、子供が洋食とか和食と別々にリクエストすると、それを作ると言うと、小雪は「これダメみたいよ。あるもの食べなさい！がいいんだって」と苦笑していた。