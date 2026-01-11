１１日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、「２０２６年“先読みニュース”２０連発」と題し、今年の出来事を大胆予想した。

コメンテーターとして生出演の元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏は当初、同番組の事前取材に高市早苗首相による衆院解散について「解散があるとすれば、秋の臨時国会の会期末、秋から冬にかけてが一番、可能性が高いと思います。確率で言うと６０％くらい」と１１月から１２月の解散を予想。

しかし、この日までに高市首相が今月下旬にも解散に踏み切るという情報が浮上。ＭＣの宮根誠司氏に「岩田さんは完全に外れた？」と聞かれると「もうね。ごめんなさいとしか言いようがないんですけど…」と話し出すと「言い訳するとしたら、あの収録をする２、３日前にあらゆる自民党の幹部に聞くと、私は３月か６月くらいかなと思ってたんですけど、支持率が保っていれば、できるだけ一つでも多くの実績を示した上でということで、秋だろうと、そういう見方をする人が多かったんです。できれば来年ぐらいがいいくらいって」と続けていた。