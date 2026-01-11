月の年金約25万円「午前中はジムで運動、午後は自宅でのんびり」67歳男性が続ける健康管理
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（62歳）
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：2000万円
現在の資産：預貯金1200万円、リスク資産1200万円
これまでの年金加入期間：国民年金（加入期間は不明）、厚生年金538カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：18万6049円（繰り下げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金20万1303円（年額）、個人年金4万2347円
配偶者の年金や収入：給与収入240万円（年額）
その理由として「年金で物価上昇分をカバーできない」と語っています。
ひと月の支出は約「18万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
年金生活においては「クリーニング代など、不要不急なものにお金を使わない。食費も子どもが独立してから夫婦2人の生活なので、コストの安い栄養を意識した食品中心に購入している」など支出を減らす工夫をしているとあります。
今のままでも「通常の生活は何とか継続できると思う」ものの、「ただし、首都圏直下型地震などの突発的災害で自宅が損壊したり、予期せぬケガや病気で長期入院になった場合は支払い能力が不足する」と不安を吐露します。
一方で「週に3〜4回ジムに行き午前中運動した後に、午後は自宅でのんびり過ごす」と穏やかな老後生活の過ごし方も教えてくれた投稿者。
「生活リズムが整えられて体調もよく、健康診断の数値は現役時よりはるかによくなっている。これからも継続して健康管理に努めたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
