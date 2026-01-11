Photo: junior

夜道の危険性って考えていますか？ 犯罪に巻き込まれないことはもちろんですが、特に黒い服が多い人は車やバイクから見えにくいので、交通事故のリスクが高い場合もあります。

そんな状況に当てはまるかもと思った方にチェックしてみて欲しいのが、「FUTURE反射ナップサック」。特許取得の強力な反射生地により存在を主張できるので、習い事に通うお子さんにも良さげなサブバッグですよ。

実際に使ってみたレポートになっているので、ぜひ参考にしてみてください。

ただのナップサックに見えるけど……？

Photo: junior

こちらが強力反射が自慢の「FUTURE反射ナップサック」。パッと見た感じは何の変哲もないナップサック。

Photo: junior

中身は2Lペットボトルが3本くらいなので、ジムや習い事のサブバッグ、銭湯や散歩などでスーパーに寄るくらいなら十分な容量でしょう。

Photo: junior

背負うと小学生ぐらいを思い出して懐かしい気持ちに。とはいえ、ナップサックとしての機能以外に特筆すべきことは無いのですが……。

めちゃくちゃ光ります

Photo: junior

本領発揮バージョンがこちら。暗闇でフラッシュを焚いて撮影した写真ですが、ナップサックが発光しているかのような反射光となります。元がグレーカラーだとは思えませんね。

Photo: junior

こちらのダークグレーは、

Photo: junior

ギラギラのオーロラカラーに反射。異世界に行けそうなちょっとサイケな雰囲気ですが、夜道にこれが浮かび上がると存在感は抜群ですね。

Image: KEIBEADS

一般的な反射材は光が拡散するタイプが多いですが、、「FUTURE反射ナップサック」はヘッドライトなどの光源方向に向かってまっすぐ光が戻る再帰性反射というのが強力発光のヒミツ。

これによりドライバーやライダーからの視認性が大きく向上するので、夜に散歩する人や習い事に通うお子さんのサブバッグとして活用してみては？ 価格も2000円台なので試しやすいですよ。

