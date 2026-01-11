「完璧なパス」フェイエノールト上田綺世が先制点を演出！ 絶妙アシストに脚光「華麗な反転」「視野の広さが光る」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地１月11日、エールディビジ第18節でヘーレンフェーンと敵地で対戦。試合終盤に痛恨の失点を喫して、２−２で引き分けた。
チームは勝ち切れなかったものの、この一戦に先発した上田はスコアレスで迎えた30分、ピッチ中央付近でボールを受けると、素早いターンから絶妙なラストパス。これに抜け出したレオ・サウアーが右足のシュートを流し込んだ。
日本人ストライカーの見事なアシストにSNS上では、「上手いな―」「素晴らしいプレー」「ナイスポストプレー」「華麗な反転」「視野の広さが光る」「完璧なパス」といった声が上がっている。
上田はこれが今季初アシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が先制点をお膳立て！
