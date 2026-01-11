【なだれ注意報】秋田県・能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表（雪崩注意報） 11日22:33時点
気象台は、午後10時33分に、なだれ注意報を能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表しました。
沿岸では、12日朝まで暴風雪に、12日夕方まで高波に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
■能代市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■横手市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■男鹿市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
■鹿角市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
■潟上市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
■大仙市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■にかほ市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
■仙北市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■藤里町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■三種町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■八峰町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■五城目町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■美郷町
□なだれ注意報
12日にかけて注意