気象台は、午後10時33分に、なだれ注意報を能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表（雪崩注意報） 11日22:33時点

沿岸では、12日朝まで暴風雪に、12日夕方まで高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

■能代市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■横手市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■男鹿市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

■鹿角市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■由利本荘市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

■潟上市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

■大仙市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■にかほ市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

■仙北市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■藤里町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■三種町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■八峰町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■五城目町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■八郎潟町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■井川町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大潟村
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■美郷町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意