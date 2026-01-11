俳優の中村雅俊さん（74）、秋野太作さん（82）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）が10日、映画『五十年目の俺たちの旅』の公開記念舞台挨拶に登場。観客から笑いが起こる息の合ったトークを繰り広げました。

1975年に連続ドラマとして放送された青春群像劇『俺たちの旅』。放送後、節目ごとに制作されたスペシャルドラマを経て、20年ぶりの続編となった映画『五十年目の俺たちの旅』（公開中）は、70代を迎えた中村さん演じるカースケ、秋野さん演じるグズ六、田中さん演じるオメダが、人生の“今”と向き合う姿を描いた物語。岡田さんはオメダの妹・真弓役を演じています。

■中村雅俊、公開迎え「ホッと」 田中健は初日に鑑賞し涙

主演に加えて監督としてメガホンをとった中村さん。ついに公開日を迎え、「目の前にいっぱいのお客さんがいるってのは本当にホッとして…よかったです」と、胸をなで下ろしました。

田中さんは公開初日の朝一番に鑑賞しに行き、泣いてしまったそうで「すごく感動する。隣からハンカチが出てくるんですよ。かみさん（妻）が“もうあなた泣いてるの？”みたいな顔をされて」と明かしました。

そして、50年来の付き合いがある4人が改めて「聞けなかったけど聞きたかったこと」をテーマにトーク。

中村さんが「秋野さんの変身ぶりが気になっている。見てくださいこのビジュアル」と話し始めると、田中さんも「かっこいいと思った」と賛同。続けて、岡田さんが「“若さの秘けつ”って何なんですか？」と聞くと、秋野さんは「あまり頭を使わない方がいいですよ。考えすぎると老けますからね」とジョーク交じりに答え、岡田さんや観客の笑いを誘いました。