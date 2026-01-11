英6部勢がFAカップ前回王者を撃破!! 先月21歳FWが急逝、歴史的ゴールの主将「彼は空から見ていたと思う」
[1.10 FAカップ3回戦 マクルズフィールド 2-1 C・パレス]
6部相当のチームがFAカップ前回王者を破った。マクルズフィールドが10日、FAカップ3回戦でクリスタル・パレスを2-1で撃破。交通事故で先月亡くなったFWイーサン・マクロードさんへ歴史的勝利を届けた。
マクルズフィールドは前半43分にMFポール・ドーソンのゴールで先制すると、後半16分にはFWアイザック・バックリー・リケッツのゴールで追加点を奪った。『BBC』によると英5部相当以下のノンリーグ勢がプレミアリーグ勢から複数得点を奪うのは2009年以来。その後クリスタル・パレスのMFジェレミ・ピノが1点を返したが反撃はここまでとなり、マクルズフィールドが2-1で逃げ切って金星を掴んだ。
ノンリーグ勢が前回王者から勝利を収めるのは117年ぶり。まさかの敗戦を喫したクリスタル・パレスだが、117年前に前回王者を破ったノンリーグ勢はクリスタル・パレスだった。当時はウォルバーハンプトンに勝利したが、長い年月を経て番狂せを受ける側になった。
現地メディア『インディペンデント』によると、先制点を奪った主将のドーソンは試合後「この勝利はイーサンのためだ」と語ったという。クラブは昨年12月16日、21歳のFWイーサンさんが試合から帰宅中の交通事故で亡くなったばかり。「本当に辛い時期を過ごし、みんなで支え合って乗り越えてきた」と主将は振り返る。
だからこそプレミア勢からの勝利を届けたかったようだ。「チームが素晴らしいパフォーマンスをした。とても粘り強く戦ったよ。イーサンのためだった」とドーソン。「今日も彼は空から見ていたと思うし、僕らを誇りに思ってくれているだろう」と話しながら、これからもイーサンとともに戦っていくことを誓った。
6部相当のチームがFAカップ前回王者を破った。マクルズフィールドが10日、FAカップ3回戦でクリスタル・パレスを2-1で撃破。交通事故で先月亡くなったFWイーサン・マクロードさんへ歴史的勝利を届けた。
マクルズフィールドは前半43分にMFポール・ドーソンのゴールで先制すると、後半16分にはFWアイザック・バックリー・リケッツのゴールで追加点を奪った。『BBC』によると英5部相当以下のノンリーグ勢がプレミアリーグ勢から複数得点を奪うのは2009年以来。その後クリスタル・パレスのMFジェレミ・ピノが1点を返したが反撃はここまでとなり、マクルズフィールドが2-1で逃げ切って金星を掴んだ。
現地メディア『インディペンデント』によると、先制点を奪った主将のドーソンは試合後「この勝利はイーサンのためだ」と語ったという。クラブは昨年12月16日、21歳のFWイーサンさんが試合から帰宅中の交通事故で亡くなったばかり。「本当に辛い時期を過ごし、みんなで支え合って乗り越えてきた」と主将は振り返る。
だからこそプレミア勢からの勝利を届けたかったようだ。「チームが素晴らしいパフォーマンスをした。とても粘り強く戦ったよ。イーサンのためだった」とドーソン。「今日も彼は空から見ていたと思うし、僕らを誇りに思ってくれているだろう」と話しながら、これからもイーサンとともに戦っていくことを誓った。