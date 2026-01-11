「妊娠高血圧症候群の症状」はご存じですか？なりやすい人の特徴も医師が解説！

妊娠高血圧症候群は、妊婦さんの20人に1人は発症するとされており、妊婦さんだけでなく赤ちゃんにとっても危険な状態を引き起こす可能性がある、妊活中・妊娠中の女性にぜひ知っておいていただきたい病気です。

今回は、妊娠高血圧症候群についてQA形式でご紹介します。なりやすい人・症状についても取り上げますのでぜひ参考にしてください。

監修医師：

前田 裕斗（医師）

東京大学医学部医学科卒業。その後、川崎市立川崎病院臨床研修医、神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科、国立成育医療研究センター産科フェローを経て、2021年より東京医科歯科大学医学部国際健康推進医学分野進学。日本産科婦人科学会産婦人科専門医。

妊娠高血圧症候群になりやすい人や症状

妊娠高血圧症候群とは？

妊娠高血圧症候群とは、妊娠時に高血圧を発症する病気のことです。妊娠前から高血圧である場合には高血圧合併妊娠と呼ばれ、妊娠高血圧症候群の病態の1つとして分類されるため注意してください。妊娠20週目以降に高血圧を発症している場合を、妊娠高血圧症候群と呼びます。妊婦さんの20人に1人の割合で発症するといわれており、発症率が比較的高いことが特徴です。妊娠34週までに発症した場合には、重症化する可能性が高くなります。そうなると高血圧だけでなく、痙攣・脳出血・肝機能障害など引き起こす可能性があり、きちんと治療を行っていくことが必要です。場合によっては赤ちゃんが亡くなってしまうこともあり、妊娠高血圧症候群は非常に危険な病気であるとわかります。

妊娠高血圧症候群になりやすい人の特徴は？

妊娠高血圧症候群にかかりやすい人には以下のような特徴があります。

年齢が35歳以上である・15歳以下である

初産である

血縁者、特に母や姉妹に高血圧の人がいる

血縁者に糖尿病の人がいる

BMIが25以上である

甲状腺機能異常がある

多胎妊娠である

以前に妊娠高血圧症候群と診断されたことがある

上記に該当する場合には、妊娠高血圧症候群を発症するリスクが高いです。

もちろん必ずかかるというわけではなく、なりやすい傾向にあることを念頭に置いていただけたらと思います。

どのような症状がありますか。

自覚症状があることは少なく、妊婦健診で血圧を測った際に認知されることが多いです。場合によっては急激な体重増加・頭痛・むくみ・視界がチカチカするといった症状が起こることもあります。重症になった場合には、母子ともに危険な症状が起きるため注意しなければなりません。例えば妊婦さんであれば高血圧・脳出血・痙攣・蛋白尿・肝臓や腎臓の機能障害・常位胎盤早期剥離といった様々な症状が引き起こされます。赤ちゃんであれば、胎児発育不全・胎児機能不全・胎児死亡といった症状が起きるかもしれません。

胎児への影響はありますか。

影響があります。まず、高血圧になると、胎盤への血流が低下した状態になります。これにより、赤ちゃんに十分な栄養や酸素が行き渡りにくくなってしまい、胎児発育不全や胎児機能不全が起こることがあります。さらに胎盤の血流が低下すると、胎盤の血管が詰まってしまい、胎盤梗塞が起こります。それによりさらに胎児発育不全が進み、胎盤が分娩前に剥がれてしまう常位胎盤早期剥離や胎児死亡が起こることもあります。

妊娠高血圧症候群は、妊娠中に高血圧を発症する病気です。重症になると様々な合併症を引き起こす恐れがあり、生命に関わることもあります。

完治する治療法は確立されていませんが、発症リスクを下げる方法は判明しています。妊活中・妊娠中の方は今一度ご自身のライフスタイルを見直し、改善するようにしましょう。

妊娠高血圧症候群と診断されても、慌てず、医師の指示に従うことが大切です。基本的な治療法としては、安静にし、食事に気をつけるといった生活指導が行われます。

妊婦健診で毎回検査が行われるため、発見が遅れるケースはほとんどありません。しかし、自宅にも血圧を測定できるものがあると安心です。

自宅で血圧を測定した場合には、妊婦健診の際にその報告をしましょう。

妊娠高血圧症候群は妊婦さんの20人に1人は発症するといわれている、発症率の高い病気です。多くの情報を集め、この病気についての知識を深めておくことをおすすめします。

参考文献

妊娠高血圧症候群（日本産婦人科学会）