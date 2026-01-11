V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは10日（土）、1月17日に練習見学会とアリオ上田でのイベント『ブリアリFes』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

練習見学会は上田市自然運動公園総合体育館の2階で行われる。10:00に入館と練習が開始され、12:00に最終退館を予定。来場者特典としてホームゲーム観戦チケット（2階自由席）1人につき1枚、スティックバルーンも1人につき1個が用意されている。なお、練習見学会には上履きの持参が必要とのことだ。

続くイベントはアリオ上田の1階にある太陽のコートで開催。当日にアリオ上田で購入したレシート3,000円分（税込）を受付ブースに持っていくことで貰える「アリオお買い物スペシャル特典」では、ホームゲームスペシャル招待券（5名様まで入場可能な2階自由席券1枚）と「選手がセレクト！プチ福袋抽選会」の参加券が用意されているという。

14:30からプチ福袋抽選会の受付を開始。15:30から第1部の『あなたもブリアリスト』が行われ、選手考案の〇×クイズが実施される他、プチ福袋の抽選会も開催される。

16:05から第2部が開始。小学生以下の子どもを対象とした『ブリアリチャレンジ！選手と遊ぼう！』が行われる。このイベントではストラックナイン、輪投げ、バレーボールアタックチャレンジの3つのアトラクションが用意され、一つのアトラクション参加につき、ルートインホテルズオリジナルグッズをプレゼント。さらに、アトラクションを全てクリアで選手からスペシャル招待券（5名様まで入場可能な2階自由席券1枚）、オリジナル缶バッジ、スティックバルーンが贈られる。なお、イベントは16:30に終了予定とのこと。

イベントやプレゼント目白押しの『ブリアリFes』に参加してみてはいかがだろうか。