３区橋本（右）が順位を押し上げ、４位で村松につないだ神奈川＝第３中継所

　第４４回全国都道府県対抗女子駅伝は１１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着の９区間、４２・１９５キロで争われ、大阪が２時間１８分１９秒で３大会ぶり５度目の優勝を果たした。兵庫が９秒遅れの２位、長野が３位に入った。

　神奈川は２時間２１分２０秒で１５位。１区西山未奈美（三井住友海上）が４位で好スタートを切った。３区は１１位でたすきを受け取った橋本ひかり（東橘中）が再び４位に押し上げ、４区村松帆乃美（東海大相模高）が７位でつないだ。中盤は５区藤陽由（玉川大）、６区の井上穂奏（同高）が１桁順位を維持。終盤は１０位でスタートした８区平田きおか（松浪中）が７位でつなぐも、アンカー出水田真紀（第一生命グループ）の粘りが利かず順位を落とした。

■１区西山が好スタート、中高生奮闘

　　悔しさと喜びを都大路にしっかりと刻んだ。結果は入賞圏外の１５位だったが、「誰一人最後まで集中を切らさずに走り切った」と吉川美香監督（４１）。選手の姿勢を評価し、躍進のきっかけとする構えを見せた。

　存在感を放ったのが１区西山。ハイペースとなった入りの１キロで先頭に食らいつき、強い向かい風も「どんなにきつくても１桁順位」と闘志を燃やした。中盤には「風よけにされたくないけど、誰も出ないから自分がいく」と意を決し、先頭集団を率いた。

　その姿は、後続の中高生を勢いづけた。「元気が出た。思ったより緊張もほぐれた」と３区の橋本は１１位から４位に押し上げた。初出場に高まる気持ちはぐんぐんと脚を前に運び、残り１００メートルから３人を抜いて計７人抜きを達成。続く村松も「神奈川チームに貢献する思いだけを込めた」と実業団選手に臆せず懸命に腕を振り入賞圏内の７位を死守した。

　吉川監督が「優勝しよう、という中高生の気合いがチームの雰囲気をつくっている。優勝した１３年前にも似ている」と評価した今年のチーム。若手が頼もしい結果を残したことが来年への希望となった。

　橋本は好走しながらも複雑な表情を浮かべていた。「区間８位ではまだまだ。来年も機会があるなら、別の区間でもっと良い結果を残したい」。若手の向上心はチームを強くする。

【神奈川女子区間記録】

　区　選　手　名　　　所　　　属　　　　記　　録　　　区間　　総合

１区　西山未奈美　（三井住友海上）　　１９分３３秒　　（４）　（４）

２区　近藤　希美　（名城大）　　　　　１３分１０秒　（２２）（１１）

３区　橋本ひかり　（東橘中）　　　　　　９分３３秒　　（８）　（４）

４区　村松帆乃美　（東海大相模高）　　１３分２６秒　（１０）　（７）

５区　藤　　陽由　（玉川大）　　　　　１４分　３秒　（１９）　（９）

６区　井上　穂奏　（東海大相模高）　　１３分１４秒　（１２）　（８）

７区　前田二千翔　（三浦学苑高）　　　１３分１７秒　（２０）（１０）

８区　平田きおか　（松浪中）　　　　　１０分３０秒　　（５）　（７）

９区　出水田真紀　（第一生命グループ）３４分３４秒　（３７）（１５）