３区橋本（右）が順位を押し上げ、４位で村松につないだ神奈川＝第３中継所

第４４回全国都道府県対抗女子駅伝は１１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着の９区間、４２・１９５キロで争われ、大阪が２時間１８分１９秒で３大会ぶり５度目の優勝を果たした。兵庫が９秒遅れの２位、長野が３位に入った。

神奈川は２時間２１分２０秒で１５位。１区西山未奈美（三井住友海上）が４位で好スタートを切った。３区は１１位でたすきを受け取った橋本ひかり（東橘中）が再び４位に押し上げ、４区村松帆乃美（東海大相模高）が７位でつないだ。中盤は５区藤陽由（玉川大）、６区の井上穂奏（同高）が１桁順位を維持。終盤は１０位でスタートした８区平田きおか（松浪中）が７位でつなぐも、アンカー出水田真紀（第一生命グループ）の粘りが利かず順位を落とした。

■１区西山が好スタート、中高生奮闘

悔しさと喜びを都大路にしっかりと刻んだ。結果は入賞圏外の１５位だったが、「誰一人最後まで集中を切らさずに走り切った」と吉川美香監督（４１）。選手の姿勢を評価し、躍進のきっかけとする構えを見せた。

存在感を放ったのが１区西山。ハイペースとなった入りの１キロで先頭に食らいつき、強い向かい風も「どんなにきつくても１桁順位」と闘志を燃やした。中盤には「風よけにされたくないけど、誰も出ないから自分がいく」と意を決し、先頭集団を率いた。

その姿は、後続の中高生を勢いづけた。「元気が出た。思ったより緊張もほぐれた」と３区の橋本は１１位から４位に押し上げた。初出場に高まる気持ちはぐんぐんと脚を前に運び、残り１００メートルから３人を抜いて計７人抜きを達成。続く村松も「神奈川チームに貢献する思いだけを込めた」と実業団選手に臆せず懸命に腕を振り入賞圏内の７位を死守した。

吉川監督が「優勝しよう、という中高生の気合いがチームの雰囲気をつくっている。優勝した１３年前にも似ている」と評価した今年のチーム。若手が頼もしい結果を残したことが来年への希望となった。

橋本は好走しながらも複雑な表情を浮かべていた。「区間８位ではまだまだ。来年も機会があるなら、別の区間でもっと良い結果を残したい」。若手の向上心はチームを強くする。

【神奈川女子区間記録】

区 選 手 名 所 属 記 録 区間 総合

１区 西山未奈美 （三井住友海上） １９分３３秒 （４） （４）

２区 近藤 希美 （名城大） １３分１０秒 （２２）（１１）

３区 橋本ひかり （東橘中） ９分３３秒 （８） （４）

４区 村松帆乃美 （東海大相模高） １３分２６秒 （１０） （７）

５区 藤 陽由 （玉川大） １４分 ３秒 （１９） （９）

６区 井上 穂奏 （東海大相模高） １３分１４秒 （１２） （８）

７区 前田二千翔 （三浦学苑高） １３分１７秒 （２０）（１０）

８区 平田きおか （松浪中） １０分３０秒 （５） （７）

９区 出水田真紀 （第一生命グループ）３４分３４秒 （３７）（１５）