Mrs. GREEN APPLE、YouTubeで突如生配信開始 “謎の映像”に期待の声相次ぐ「何が始まるの？」「眠気吹き飛んだ」
【モデルプレス＝2026/01/11】1月11日、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のYouTubeライブ配信が突如開始。ファンから期待の声が続々と寄せられている。
【写真】ミセス、謎に包まれた配信が話題
1月11日の22時ごろから事前予告なしでYouTubeライブ配信を始めた同グループ。サムネイルには「Prologue to」と文字が書かれており、最初の5分間は薄暗い雲の中のような映像が映し出された。次第に映像は青みがかった雲の中となり、流れ星や輝く星が見える場面もあった。
開始から15分の時点では、メンバーの登場や音楽が流れることなく謎に包まれたままだった同配信。Mrs. GREEN APPLEは1月12日にフェーズ3最初の新曲となるデジタルシングル「lulu.」のリリースを控えていることから、ファンからは「新曲のスポかな」「何が始まるの？」「ワクワクが止まらない」「眠気吹き飛んだ」「ずっと観てられる」と期待する声が続々と寄せられている。
また、1月11日には「lulu.」がTVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネットで1月16日より放送開始）の第2期オープニングテーマであることが発表された。同時に、一部音源も解禁された「葬送のフリーレン」最新PVも公開されるなど、さらなる注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ミセス、突如生配信開始で反響相次ぐ
◆ミセス「葬送のフリーレン」第2期OPテーマ担当決定で話題
