【上下AMERICAN HOLIC】がおしゃれ！ 大人が真似したい♡「サマ見えコーデ」

冬コーデがなんだかパッとしない……。おしゃれを楽しめていないミドル世代は、上下【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で作る「サマ見えコーデ」を参考にしてみて。着映え力の高いカラーやデザインを選ぶのが、センスアップのポイントになりそう。スタッフさんのスタイリングテクニックは、今すぐ真似したくなるかも。

大人が真似したい！ 冬映えオフィスコーデ

爽やかに映えるブルーのカーディガン。一点投入するだけでサマ見えし、ダークトーンになりがちな冬コーデの地味見えも回避。明るい抜け感を与えるホワイトトップスをインするのも、マネしたいポイントです。センタープレスパンツを合わせれば、ミドル世代に似合うきれいめカジュアルコーデが完成。

主役級トップスで魅せる大人っぽカジュアル

なんだか物足りないワンツーコーデ。毛足の長いシャギー素材を使用したニットを投入すれば、一気に華やかな印象に。ボトムスはまだまだトレンド継続中のデニムパンツをチョイス。ピュアで洗練されたホワイトカラーが、垢抜け感のある大人っぽカジュアルスタイルへ導いてくれそうです。

上品に映える最旬クラシカルスタイル

冬コーデで活躍するセーター。トレンドのブラウンカラーを選べば、即今っぽく垢抜けそう。スタッフさんは、上品な光沢感のある素材を使用したプリーツスカートを合わせて、クラシカルムード漂う着こなしに。着映え力の高いアイテムのおかげで、ダークトーン配色も華やかな印象に仕上がりそうです。

マンネリ打破！ 大人に似合うミニスカコーデ

冬コーデのマンネリ化を回避したいなら、ミニスカートを投入するのもいいかも。ロングブーツを合わせれば、トレンド感がさらに高まるだけじゃなく、露出をセーブできるという嬉しいメリットも。モノトーンカラーでスタイリッシュに決めるのも、垢抜けポイントになりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i