■TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期

放送日時：2026年1月16日放送開始 毎週金曜よる11:00

放送局：日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります

配信：1月17日より毎週土曜午前0時

各動画配信プラットフォームで最新話順次配信

【スタッフ】

原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋 キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子 デザインワークス：小橋弘侑 原野瑠奈 瀬口泉 原科大樹

美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call

オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

エンディングテーマ：「The Story of Us」milet

アニメーション制作：マッドハウス

【声の出演】

フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司

ゲナウ：新垣樽助 メトーデ：上田麗奈 南の勇者：井上和彦

※TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中

※Blu-ray&DVD全7巻発売中

・公式HP：http://frieren-anime.jp

・公式X：http://twitter.com/Anime_Frieren/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_frieren