Mrs. GREEN APPLE、オフィシャルSNSにYouTubeのURLを突如告知
Mrs. GREEN APPLEが本日1月11日22時、オフィシャルSNSにてYouTubeのURLと“Prologue to”と記された画像をポストした。
現在、リンク先となるMrs. GREEN APPLEオフィシャルYouTubeチャンネルでは、YouTube LIVEが配信されているが、雲の合間を抜けていくような映像とアンビエントなサウンドが、ひたすら流れ続けている。果たしてこれは何を意味するものか。コメント欄には「ワクワク」「なんだこれ !?」「えぐいー」などの感想が溢れ、考察も止まらない状態だ。
Mrs. GREEN APPLEは1月12日(月祝)、フェーズ3最初の新曲「lulu.」をリリースする。同曲が1月16日より放送スタートのTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマに起用されることが発表となったほか、「lulu.」の一部音源の解禁となる『葬送のフリーレン』最新PVも公開されたばかりだ。
◾️デジタルシングル「lulu.」
2026年1月12日(月)リリース
※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマ
■TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期
放送日時：2026年1月16日放送開始 毎週金曜よる11:00
放送局：日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて
※放送時間は変更になる場合があります
配信：1月17日より毎週土曜午前0時
各動画配信プラットフォームで最新話順次配信
【スタッフ】
原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)
監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎
シリーズ構成：鈴木智尋 キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里
コンセプトアート：吉岡誠子 デザインワークス：小橋弘侑 原野瑠奈 瀬口泉 原科大樹
美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵
3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子
音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call
オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE
エンディングテーマ：「The Story of Us」milet
アニメーション制作：マッドハウス
【声の出演】
フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃
ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司
ゲナウ：新垣樽助 メトーデ：上田麗奈 南の勇者：井上和彦
※TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中
※Blu-ray&DVD全7巻発売中
・公式HP：http://frieren-anime.jp
・公式X：http://twitter.com/Anime_Frieren/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_frieren
■展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』
【東京会場】
日程：2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)
時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00
会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C
東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F
【福岡会場】
日程：2026年2月7日(土)〜2月21日(土)
会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F
【大阪会場】
日程：2026年3月2日(月)〜3月31日(火)
会場：VS. (グラングリーン大阪内)
大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク VS
※開催時間は会場ごとに異なります。
▼チケット
【東京会場】
●一般
・平日(年末年始除く)：4,300円
・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：4,500円
●子供(小学生)
・平日(年末年始除く)：2,100円
・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：2,300円
※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)
【福岡会場】
●一般
・平日：3,300円
・休日：3,500円
●子供(小学生)
・平日：1,600円
・休日：1,800円
※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)
【大阪会場】
●一般
・平日：4,300円
・休日(土・日・祝日)：4,500円
●子供(小学生)
・平日：2,100円
・休日(土・日・祝日)：2,300円
※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)
※チケット料金はお一人様の税込価格となります。
※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
