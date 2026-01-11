タレント上沼恵美子（70）が11日、高田純次（78）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。ダンサーの大澄賢也が元妻小柳ルミ子に支払った1億円の慰謝料について語った。

番組では、元講談社編集長の藤谷英志氏が独断で「イチャイチャで見てられなかった!?芸能人カップルランキングベスト3」を発表。3位は「林家ペー・パー子夫妻」、2位には「IZAM・吉川ひなの」、1位は「小柳ルミ子、大澄賢也」を挙げた。

大澄は小柳から「別れるときは死ぬときです」「私の天使」とまで言われていたが、自身の不倫が原因で2000年に離婚。離婚の際、「芸能界を引退して2度と表舞台に出ない」か「1億円の慰謝料を払う」かの選択を迫られ、慰謝料を払うことを選んだ。

上沼は大澄とカンテレ「快傑えみちゃんねる」で長年、共演しており、「全部払ったよ。私、銀行まで知ってるもん」とぶっちゃけ。

高田から「何銀行？」と聞かれ、「言われへんけど、振り込む銀行も全部知ってる。『全部払いました』って、何でか知らんけど私に報告来た。一緒に番組やってたってのもあるんだけど」と苦笑した。

上沼は「いっぱい知ってる。賢也くんの話、この2人のことで」とにおわせながらも、高田から「もう少し、何かおもしろい感じはあります？」と聞かれると「言えな〜い」とけむに巻いていた。