グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。

「ただいま発売中のEXMAX表紙で登場してますハート」と報告。「もう見てくれたかな？ 黒のランジェリーコルセットが目印（リールには乗ってません）笑」とつづって動画をアップし、水色のランジェリーや、黒とピンクのビキニ水着、浴衣ショットなどを公開した。ストーリーズで胸の谷間部分がひも素材の黒ランジェリーコルセットの表紙カットを加えた。

「体調も少しずつ良くなってきてるよ みんなからの優しいメッセージに感謝 1／24に振替撮影会を開催しようと思いますのでスケジュール空いてるみなさん是非そのままで 詳細は追って報告させて頂きます〜」と年始に体調不良で撮影会を欠席したが、回復傾向にあることも伝えた。

ファンやフォロワーからも「すっ、すげぇ〜」「ほんと神スタイル」「パーフェクトボディー」「セクシーですね〜」「めっちゃかわいいし最高すぎる」「大きなふくらみ有難う」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。