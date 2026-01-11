¡ÖË¿Ã·»Äï¡×ÃçÌîÂÀ²ì¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀä¶«¡ª¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ØÇÀÌ±ÌÜÀþ¤Ç¤Î¶«¤Ó¤Ë¡Ö¤É¤¦À®¤ê¾å¤¬¤ë¡©¡×£Ø¤¦¤Ê¤ë
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬11Æü¡¢Âè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£´ñ½±¤ò¼õ¤±¤¿Â¼¤ò²¿¤È¤«¼é¤ë¤â¡¢Àï¤¤¤¬Â³¤¯¸½¼Â¤Ë¤¬¤¯¤¼¤ó¡£¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉ´À«¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢É´À«¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤Î¤Î¤Á¡¢·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ÇÀÌ±¤«¤é»ø¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤¹¤ë¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Îº²¤Î¶«¤Ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÊýÅª¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÂ¦¤ÎÉ´À«¤Î¶«¤Ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤ëÂç²Ï¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½îÌ±Â¦¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë»ö¤âÌµ¤¤¤·¤Ê¤¡¡×¡ÖÄ¾¤â¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ä¡ª¡©¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¡¤Ê¤ó¤«»Ä¹óÉÁ¼Ì¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åª¤Ë¤Ï²¦Æ»¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥´¥ê²¡¤·¤Çµã¤¤¤¿¡£½îÌ±¤«¤é¤·¤¿¤é¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡ÄÃ¯¤¬ÎÎ¼ç¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÉ´À«¤ÏÊÆºî¤ë¤À¤±¤À¤·¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¡ÖË¿Ã·»ÄïÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤«¤Ê¤êÀ¸¡¹¤·¤¯¤ÆÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£É´À«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿Éð»Î¤Î»ÄµÔÀ¤¬¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Íè½µ¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡ÖÉ´À«¤«¤é¤É¤¦À®¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤í¡¡¤³¤ì¤«¤é¸«¤â¤Î¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢§Âè2²ó
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¤Ë¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¾¡£°ìÊý¡¢À¶¿Ü¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄ¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡£²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£