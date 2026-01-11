¡ÖË¿Ã·»Äï¡×40ºÐÂçÊª½÷Í¥¤¬18Ç¯¤Ö¤êÂç²Ï¡ª½Å¸üÂ¸ºß´¶¤Ë£Ø¡ÖºÐ½Å¤Í¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬11Æü¡¢Âè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡á40¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¤¤¤¤Ê¤êÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£µÜºê¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2008Ç¯¡ÖÆÆÉ±¡×°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
»Ô¤¬¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Î¾®ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£·»¿®Ä¹¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢Ê£»¨¤µ¤òÁñ¸·¤Ê±éµ»¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¾®·ª½Ü¤¬±é¤º¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¸·¤·¤µ¤ÈÎä¹ó¤µ¤¬ÉÝ¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤ë¡Ä¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¤Î»þ¤Ë±é¤¸¤¿¿®Ä¹¤È¤Ï¿¿µÕ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª»ÔÌò¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¤ª»Ô¡¡¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Î¤ª»Ô¤µ¤Þ¡¢·³Î¬²È¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢
¢§Âè2²ó
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¤Ë¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¾¡£°ìÊý¡¢À¶¿Ü¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄ¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡£²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£