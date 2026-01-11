上田綺世が先制点をアシストも…日本人コンビが先発したフェイエノールト、終盤の失点で２−２ドロー。公式戦５試合勝ちなし
現地１月11日に開催されたエールディビジ第18節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがヘーレンフェーンと敵地で対戦した。
上田と渡辺が揃って先発したフェイエノールトは、14分にチャンスを創出。上田のポストプレーから右サイドへとボールが繋がり、ボルジェスの折り返しにティンベルがダイレクトで合わせたが、大きく枠を外れる。
その後は思うように攻撃の形を作れなかったものの、30分に先制に成功。上田のパスに抜け出したサウアーが右足のシュートを流し込んだ。
しかし41分に同点弾を献上。細かい連係で中央を崩されると、最後はブラウウェルス
に右足のシュートを突き刺された。
それでも43分に勝ち越し。左サイドを抜け出したボスのクロスにスタインが頭で合わせてネットを揺らした。このまま２−１で前半を終える。
迎えた後半、押し込まれる時間が続くフェイエノールトは、敵陣ボックス手前の右寄りでFKを獲得。これをスタインが直接狙ったが、相手GKにキャッチされた。
その後も劣勢のなか、74分にようやくチャンスを作る。左サイドでボールを受けたサウアーが個人技で突破してクロスを供給。しかし、惜しくも味方には繋がらなかった。
すると87分に失点。CKからアクセル・ドンゲンに見事なボレーシュートを突き刺された。結局、試合は２−２で終了した。
勝利を逃したフェイエノールトは公式戦５試合勝ちなし。次節は18日にホームでスパルタと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が絶妙なパスで先制点を演出！
