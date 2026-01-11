長期休みに行きたいと思う「青森県の旅行先」ランキング！ 2位「奥入瀬渓流」を抑えた1位は？
年が明けて一段と寒さが厳しくなるこの時期、まとまった休みを利用して日常を離れた旅を計画する方も多いのではないでしょうか。白銀の世界が広がる絶景や、冬にしか出会えない幻想的なイベントを巡る旅は、きっと忘れられない思い出になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「青森県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「清流と滝が美しいスポット、散策にぴったりな場所で自然を満喫できると思います」（60代男性／神奈川県）、「自然豊かな渓流の風景が美しく、四季折々の自然を感じられそうだから」（30代女性／石川県）、「清流と苔むした岩、深い緑が作り出す静かな景観が魅力だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「荘厳で雄大な湖で心が洗われそうです」（40代男性／神奈川県）、「きれいな湖面を見た後に、十和田神社でパワーをもらいたいから」（40代女性／愛媛県）、「雄大な自然から森林浴をしたいと思ったので」（60代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：奥入瀬渓流／44票2位に選ばれたのは、特別名勝および天然記念物として名高い「奥入瀬渓流」です。約14kmにわたって続く豊かな樹林と、躍動感あふれるいくつもの滝、清らかな流れが織りなす景観はまさに絶景。長期休みを利用して、新緑や紅葉のトンネルをゆっくりとハイキングしたり、渓流沿いのリゾートホテルでぜいたくなひとときを過ごしたりするスタイルが人気。都会の喧騒（けんそう）から離れ、マイナスイオンを浴びながらリフレッシュできる癒やしの旅先です。
1位：十和田湖／60票圧倒的な支持を得て1位となったのは「十和田湖」です。青森・秋田の両県にまたがるカルデラ湖で、四季折々の色彩が水面に映える神秘的な美しさが魅力。長期休みであれば、遊覧船に乗って湖上から断崖絶壁を眺めるほか、周辺の十和田神社などのパワースポット巡りもゆっくりと楽しめます。大自然のエネルギーを感じながら、広大な湖畔で静かに流れる時間を味わう。そんな非日常を追求する旅行者から最も選ばれたスポットです。
