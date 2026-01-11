「ほんと奇跡の40代」後藤真希、白トップスの撮影オフショットを披露！「歳重ねるごと、色気出てる」 「ほんと奇跡の40代」後藤真希、白トップスの撮影オフショットを披露！「歳重ねるごと、色気出てる」 2026年1月11日 21時45分 All About 写真拡大 元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは1月10日、自身のInstagramを更新。撮影オフショットを披露しました。【写真】後藤真希、白トップス×デニムのオフショット！「可愛いすぎるほんと奇跡の40代」後藤さんは「ファンクラブ『ゴトモだち。』のビジュアル撮影のときのオフショット 早期入会特典がもらえるのは1月12日までです」とつづり、5枚の写真を投稿。淡い水色のふわふわトップスにおだんごヘアの姿や白いシースルートップスにデニムを合わせたコーディネートなど、雰囲気が異なる撮影オフショットを披露しています。 コメントでは「デニムごっちゃんタイプ」「顔小さい〜」「新ビジュめちゃくちゃかわいい〜」「めっちゃキュート」「歳重ねるごと、色気出てるぞ」「可愛いすぎるほんと奇跡の40代」「愛らしいですね」「アートでしかない」など、称賛の声が多数寄せられています。「おいくつですか？ 若すぎる」2025年12月16日の投稿では、「CYL2025 AFTER SESSION」イベントに出演した際のステージ衣装を披露している後藤さん。ショートパンツにツインテール姿で、抜群のスタイルが際立っています。ファンからは「衣装めっちゃカッコいい」「おいくつですか？ 若すぎる」「ビジュえぐい！！」「永遠のアイドルっす！」などの声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】後藤真希、白トップス×デニムのオフショット！ ◆「ティンカーベル感」後藤真希、超ミニワンピ姿で大胆に美脚を披露！ 「なんだぁー!? この可愛いさはっ!?」 ◆「だれこの男？嫉妬する」後藤真希、イケメン男性とのツーショットに反響「可愛すぎてむり」「どんどん綺麗に」