ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が、自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。今季のヤクルトでキーマンとなる選手の名前を挙げた。

チームの大黒柱・村上宗隆が抜けるヤクルト。五十嵐氏は村上の後を守る三塁にルーキーの松下歩叶内野手（22＝法大）を予想した。

「この段階ではなかなか言いにくいけど松下選手の期待は高いと思う。ドラフト1位だし、若手に切り替えていくってなると」と、説明した。

現時点での五十嵐氏の今季スタメン予想は… 1(中)塩見、2（遊）長岡、3（左）サンタナ、4番（一）オスナ、5（三）松下、6（二）山田、7（右）岩田、8（捕）古賀、9（投）吉村

昨季の打率・262、8本塁打の内山壮真捕手（23）の名前がないが、五十嵐氏は「山田、松下の状態次第で内山が入っている可能性が高い」と予想した。

池山監督が内山に遊撃守備を求めている点も含め、「内山がいい意味で内野手を刺激する存在になっている」と指摘した。

さらには「外野も塩見の状態次第で内山が回ることもある。やっぱり内山の存在大きいね」と期待した。