¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¡×¤Î·»¤È¡¡¡ÖÊú¤Ã¤³Âç¹¥¤¡×¤ÎÄï¤Ë°Àï¶ìÆ®¡¡°é»ù³¨Æüµ¤ÇÉ½¸½
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿³¨Æüµ¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¡×¤Î·»¤È¡¡¡ÖÊú¤Ã¤³Âç¹¥¤¡×¤ÎÄï¤Ë°Àï¶ìÆ®¡¡°é»ù³¨Æüµ¤ÇÉ½¸½
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµã¤¤ä¤ß¤«¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿4¥³¥ÞÌ¡²èÉ÷¤Î³¨Æüµ¤Ç¡ÖÄï¤¯¤ó¤ÏÊú¤Ã¤³Âç¹¥¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥®¥ã¡¼¥¢¡Ê¤À¤Ã¤³¤·¤í¡ª¡Ë¡×¤È¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤¬µã¤¯»Ñ¤ò¥»¥ê¥ÕÉÕ¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êú¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥¢¡¼¥ó¡ÊÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤±¡Ë¡×¤È°Õ»×É½¼¨¡£¡Ö¥Ï¥¤¡¡¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²È¤ÎÃæ¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤ÆÊâ¤¯¤È¡ÖÉÃ¤Ç¿²¤¿¡×¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Îµã¤»ß¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÇ¶á¡ÖÓ®ÆýÉÓ·ù¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨Æüµ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤Ã¤Ñ¤¤À±¿Í¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥®¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦µã¤À¼¤È¶¦¤Ë¡Ö¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Õ¤ë¤ï¤»¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤Îµã¤´é¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡Ö¤¹¡Á¤ä¡×¤Èµã¤»ß¤ó¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤Ç¤âµã¤»ß¤ßÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Öº£Ìë¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤¤Ã¤È¤¤¤Þ¤À¤±¤Î¡¢À®Ä¹¤Î°ì´Ä¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÌë´Ö¼øÆý¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¾¯¤·¤ªÈè¤ì¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿ÈÂÎÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Á¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÃÎ·Ã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢Ó®ÆýÉÓ¤è¤ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊâ¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤È¤«»ß¤Þ¤Ã¤¿¤éÅÜ¤ë¤È¤«¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¤â²Ä°¦¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¡Á¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
