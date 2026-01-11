モデルの佐野麗奈（２３）が１１日、自身のＸを更新。就職した銀行をわずか９カ月で退職したことが話題となったばかりだが、「この度、ＡＪ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅに所属することになりました」と報告した。

インスタフォロワー数１６万人超。学生時代から写真集を発売するなどモデル活動を行っていたが「これまでは一人で模索しながらの活動でしたが、これからはより高いレベルを目指し、環境と自分に本気で向き合います。未熟ではありますが、ご縁とお仕事を大切に、前へ進んでいきたいと思います」と決意を記した。

佐野は今月初旬に、「１２月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません」と投稿。「これまでの芸能やＳＮＳは、学生・就活・銀行員をしながらの片手間でした。今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います。覚悟を持って進みます」とつづり、ＳＮＳで話題となっていた。

インスタには２４年１１月、ＡＢＥＭＡで放送されている５大学最強最速決定戦で法政大リポーターとして出演している写真も。今年９月、アパレルブランドのモデルを務めたことも紹介していた。

コメント欄には「新所属決定おめでとう」、「応援しています」、「ミスコンの時から芸能人になると」、「素敵な女優さんになれる」などの声が寄せられている。