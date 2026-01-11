＜義実家の法事＞旦那に「もっと積極的に動くべき」と言われた。しきたりもわからないのに無理だよね？
義実家に行く機会もあるでしょうが、その際手伝いをするのか、する場合どこまで行うのかなどは、ママたちにとっても塩梅が難しいかもしれません。ママスタコミュニティのあるママは、法事のことで旦那さんから文句を言われてしまったそうで、こんな投稿が寄せられました。
『先週、旦那実家で法事があるからと義姉・義兄家族が帰省していました。そのときの気の利かなさや、やる気のなさを旦那に指摘されました。義姉旦那さんや義兄奥さんは何もわからない、できないにしても、義実家近所に住んでいるわが家（主に私）は積極的に動くべきでは？ とのこと。面倒なことは頑張れないと話したら、「精神年齢低過ぎ！ 空気読めなさ過ぎ！」と言われました。でも義実家の法事に積極的になれないのは、どう考えても当たり前ですよね？』
文句を言う旦那さんこそ、何してた？
『実家のことをわかってないといけない旦那は何をしていたの？』
『旦那はどうだったの？ 口だけで行動していないなら言われる筋合いはないよね』
義実家は旦那さんの実家なので、旦那さんこそ法事について理解し、積極的に動く必要があったでしょう。もし旦那さん自身も懸命に働いていて、その上で投稿者さんに文句を言うのならわかります。でも旦那さんも何もしていなかったのであれば、文句を言われる筋合いはないですよね。自分の実家のことですから、まずは旦那さんに手本となるような行動をしてほしいと思ってしまいます。
義実家の法事、嫁が動くかどうかは……
妻の実家での旦那さんの態度は？
『投稿者さん側の実家での旦那の態度次第だな。旦那も妻実家で気を利かせて力仕事をしたり、積極的に動いていたりするなら、旦那のために頑張らないとダメだね』
投稿者さんの実家に旦那さんが行ったときに、完全にお客様になることなく、家事や手伝いなどをしているのでしょうか。旦那さんにとっての義実家での過ごし方と、投稿者さんの義実家での過ごし方は同じにしたいものですね。旦那さんが投稿者さんの実家でどう過ごしているのかを考え、それについて話せば、旦那さんは何も言わなくなるかもしれません。
義実家との関係性による
『普段どのくらいお世話になっているかだと思う。義理家の法事は面倒くさいと思って当然のこと。働かない（仕事ゼロ）ならともかく、気が利かない（プラスアルファがない）を責められても、そりゃ仕方ないだろう』
義実家でどう振る舞うかは、義実家と普段どの程度の付き合いがあるかでも違ってくるでしょう。頻繁に会う機会があってお世話になっているのであれば、義実家でも頑張って動こうという気持ちになるものですね。でもそうではないならば、投稿者さんが法事を面倒と感じてしまうのは仕方ないかもしれません。全く何もしないのは問題かもしれませんが、あれこれと気を使って動くことまではなかなか難しいのではないでしょうか。
義実家のルールはわからない。旦那さんが指示を出して！
『後から空気を読めないと言うってことは、事前に旦那から協力のお願いもなかったんでしょ？ 旦那の怠惰＆調整力不足だわ』
義実家での法事は、嫁の立場からすると面倒と感じてしまうこともありますね。旦那さんとしては近くに住んでいることもあって、妻にしっかりと動いてほしい気持ちがあったのでしょう。でも何をしてほしいのかきちんと指示を出さないと、投稿者さんも判断が難しいですよね。
『自分の感覚でアレコレ動いたことが義実家では非常識ということもあり得る。「法事のことなんかわからない。言われたことしかできない」でいいと思う』
『「ここは旦那の実家で自分の実家ではない。出しゃばってはならない」と、空気を読んで手を出さなかったのよね。それでいいと思う』
義実家のしきたりがわからない場合、投稿者さんが勝手に動いてしまうと、逆に迷惑になることもあります。また法事ではやってはいけないことをしてしまうなど、非常識と思われる可能性もあるでしょう。指示されたことだけをするのが適切だったといえそうですね。
旦那さんには、もし今後も義実家で親戚が集まるような行事がある際には、何をしてほしいのかを具体的に指示を出してくれるよう、伝えておきましょう。また義実家で投稿者さんが働くのであれば、投稿者さんの実家で旦那さんも働く。そのような条件をつけるのもよいかもしれませんね。