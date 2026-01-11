À¥¸Í¹¯»Ë¡¢20¼þÇ¯µÇ°½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡Ö¤¤¤¸¤ê¤â´Þ¤á¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î°Õ³°¤ÊÈ¿±þÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿½ñÀÒ¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿½ñÀÒ¡Øone -À¥¸Í¹¯»Ë20th Anniversary Book¡¾¡Ù¡£À¥¸Í¤µ¤ó¼«¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¹½À®¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç¿ï½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¡¼¥È³èÆ°¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤â·ÇºÜ¡£µÓËÜ²È¤Ç±é½Ð²È¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ä¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÄ¦¹ï²È¤ÎÀ¥¸ÍÍ¥¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¡×
°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥é¥¹¥È¤â¼ñÌ£¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¼Ì¿¿¤È¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î½ñÀÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¡¢¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡ÊËÜ¤ò¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ë°ì¸Ä¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤Ç¤â¤´¼«Í³¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¹¤´¤¤Ã¦¤¤¤Ç¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃ¦¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤¸¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö½ñÀÒ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ëÁÛÁüÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¡¢¡È¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¼¡Âè¤Ç¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿´Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£