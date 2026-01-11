ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政クイーンカップ」は１１日、予選２日目が行われた。

石村日奈那（２４＝東京）は５Ｒ、６コースからコンマ０９のトップスタートを決めてスリット先制すると、豪快なまくりで快勝。２０２５年１１月のデビューから１５９戦目での初勝利となった。

「スタート全速で行って、握ろうと思っていました。１Ｍを最初に回った時は『まさか』と思ったけど、その後はしっかりミスなくターンを回ろうと冷静に乗れました。いいエンジンを引けたし、伸び型を意識していい調整もできていたので、今節は水神祭を目標にしていました。地元で達成できて良かったです」とレース後は笑顔で振り返った。



今後に向けては「思い切って握ってスピードあるターンができる選手になりたい。周りから応援される選手になりたいですね」と、自身の理想像を語った。

今節の相棒６４号機は、２連率４０％の好素性機。「足は伸びがいいです」と仕上がりもまずまず。強風による中止・順延で後半１１Ｒの出走はなくなったが、ここまで２走３、１着で得点率は８・００の９位タイ。初の予選突破も十分狙える。