冷蔵庫から出してすぐ塗れる！パンがつぶれない「柔らかバター」の作り方

時間がないときはパンにバターを塗るだけでも大満足のおいしさを楽しめますよね。でも、冷蔵庫から出したてのバターは硬くて、パンがつぶれてしまうことがありますよね。そこでオススメなのが冷蔵庫から出してすぐ塗れる「柔らかバター」の裏ワザ！パンをつぶさずキレイに仕上がるだけでなく、おいしさまでグレードアップしちゃいます。

オリーブオイルがポイント

１.常温にもどしたバターに、倍量のオリーブオイルを加えます。





２.泡立て器でよく混ぜると…。





３.液体状になり、食パンに塗りやすくなるというわけ。2つの風味も合わさっておいしそう〜！





実際に試した人が絶賛！

「サンドパンにぬりやすくておいしかったです」「このバターがもうっ本当に大好き過ぎ」「最高のブレンドです」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





今まで困っていたという人も、これなら大満足間違いなし。キレイなトーストやサンドイッチに仕上がるので、友人たちとパーティをするときにもオススメです。おなかがすいているときでもすぐ食べられるので、家族も満面の笑顔です。