映画館で隣り合わせた老婦人。その言葉に気付かされた大切なこと／夫ですが会社辞めました
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は沙月のエピソードをお届けします。
二人目の子どもを妊娠中の沙月。つわりがあるため、夏の家族旅行は俊とカズふたりで行ってもらうことにしました。そして俊たちの旅行の当日。沙月は自宅でひとりで過ごす時間を楽しもうと意気込みましたが、普段できない家事をやってしまったり、俊とカズの様子が気になってしまったり…。なかなかうまくひとり時間を楽しむことができませんでした。
沙月は最初なかなか「ひとり時間」を満喫することができませんでしたが、映画館で居合わせた婦人の言葉をきっかけに、気持ちを切り替えることができました。見知らぬ人から何気なくかけられた言葉に気付かされること、案外大切だったりしますよね。
著＝とげとげ。