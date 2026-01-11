リヴァプールのDFブラッドリーが今シーズン絶望の重傷…アーセナル戦で負傷、大きな痛手に

リヴァプールは11日、北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーの長期離脱を発表した。



リヴァプールは8日、敵地『エミレーツ・スタジアム』でアーセナルと対戦し、試合は0−0のスコアレスドローで終わった。しかし、この試合の90＋3分にタッチライン際でヒザを負傷。担架で運ばれ、ピッチを後にしていた。



そしてクラブは同選手が「ヒザに重傷を負った」と発表。具体的な離脱期間は明かされておらず、近日中に手術を実施し、リハビリを開始することが伝えられている。また、イギリスメディア『スカイスポーツ』は、「前十字じん帯の損傷ではない」と報じつつも、「シーズン残りの試合を欠場することになる」との見解を示している。



リヴァプールのDF陣ではすでにジョヴァンニ・レオーニがシーズンアウトで欠場中。オランダ代表DFジェレミー・フリンポンやイングランド代表DFジョー・ゴメスも控えているが、シーズン前半戦はハンガリー代表MFドミニク・ソボスライやイングランド代表MFカーティス・ジョーンズも右サイドバックで起用するなど、DFの層は薄い状況となっている。