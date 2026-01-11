楽天の西垣雅矢投手(26)が11日放送の日本テレビ系特番「大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA」（後2・00）に出演。2025年最大の失敗談を明かした。

西垣は昨年3月30日のオリックス戦(京セラドーム)での7回裏の場面を回想。マウンドに立った西垣はオリックスの西川龍馬と対峙。西垣の2球目、投球モーションに入る直前に西川はタイムを要求。主審がタイムを宣告するも、西垣は気づかず、なんとそのまま投球。手元が狂ったのか、ボールは西川の方へ飛んでいき、あわや直撃となるところだった。

西垣は「気がつかずに投げてしまった。やばい！と思ったら西川選手の方に飛んでいってしまった」と弁明。さらに、「その後に(西川に)デッドボールを当ててしまった」と告白。進行役の陣内智則から「めちゃくちゃやな！」とツッコまれていた。

なんと、ドタバタ劇の“被害者”の西川が西垣にビデオメッセージを寄せ「西垣くん、僕はあなたに何かしましたか？来年はストライクゾーンにお願いします」と呼びかけ。西垣は「本当に申し訳ないです…」と反省しきりだった。