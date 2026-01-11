お笑い芸人の狩野英孝（43）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。2年連続で挑戦したホノルルマラソンのドキュメント映像を投稿し、俳優の藤木直人（53）とのやりとりを披露した。

スタート前に激しい雨に見舞われたホノルル。狩野が「おはようございます」と握手を交わしたのは俳優の藤木直人だった。藤木から「ちゃんとお話しするのは初めてじゃないですか?」と確認され、「初めてです。よろしくお願いします」とうれしそうに返した。

初マラソンだった藤木は「ちゃんと『EIKO!GO!!』を見て、ちゃんと予習しましたから」と狩野のYouTubeチャンネルをチェックしたことを告白。狩野に同行する“悪のスタッフ”のことも認知しており、「53歳で初マラソン」とテンション高く意気込んだ。

藤木の動画視聴に大興奮の狩野は「本当に申し訳ないですけど、うちのYouTubeで『EIKO!GO!!』って一緒にやってもらっていいですか?」とリクエスト。EIKO!GO!!」と2人でガッツポーズをつくって決めセリフを決めた。「俺より、すげー前来るんだ」と狩野も笑うほど、藤木はノリノリのパフォーマンスを披露していた。

道中は激しい雨に苦しむ場面もあったが、どうにか完走。ファンサービスしながら走る姿を見せた。