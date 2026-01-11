SwitchBot人型ロボ、いよいよ今年米国で発売を予定。洗濯物をつまむ表情がかわいい…
SwitchBotが開発するヒューマノイド「Onero H1」。家庭用人型お手伝いロボで、年内にアメリカでの発売が予定されています。
ラスベガスで開催中のCES 2026にて、ブースデモが行なわれていたのでみてきました！
洗濯物のお手伝い
CESのSwitchBotブースで行なわれていたデモは、お洗濯のお手伝い。ソファの上に脱ぎ散らかされたお洋服をOnero H1が拾って、洗濯機へと運んでいきます。動きはかなりゆったりで、おっとりした性格のお手伝いさんみたいですね。
お洋服をつまむ表情がちょっと怒っててかわいい。「もー、だらしないなぁ！」って思ってそうだな。
フォルムが某社の扇風機のような直線タイプのデザイン。腰を曲げることはなく、肩が上下にスライドして腕の高さを変えています。
モノを掴む手は、クリップと5本指の2種類あり。
価格は、日本円で150万円前後。となれば、アメリカでは1万ドルほど。高いとも、思ってたより安いとも取れるビミョーなラインですね。
ヒューマノイドに対しては、あまりにも理想イメージが先行しており、現実では使えないという厳しい意見もでています。実際に発売後、いったいどれほど売れるのか、どう評価されるのかは気になるところ。
Source: SwitchBot