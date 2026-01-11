¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¡¡±óÆ£Å¯ºÈ¤Ë»´ÇÔ¡õ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤âÂçÇË¡ÄºÆ¤Óº¸Â¼ê½Ñ¤Ø¡Ö¼£¤ë¤Þ¤Ç·ç¾ì¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢±óÆ£Å¯ºÈ¡Ê£³£´¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÎ×¤ó¤Àà£Ô£è£å¡¡£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò²õ¤·¡¢»î¹ç¤Ë¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¡¢¾¡¼Ô¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬ÇÔ¤ì¤¿±óÆ£¤Î¸ý¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¸ý¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À°ø±ï¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤Ïº£·î£·Æü¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡Ë¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¥¿¥Ã¥°¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿£²¿Í¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¤È¤â¤Ë¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤é¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×¤ÎÃç´Ö¤Î¹õ¤¤±ç¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¾ì³°¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¶§´ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ê¤°¤ê¤«¤«¤ëÈÚ¹Ô¤Ë½Ð¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¸«»ö¤Ë±óÆ£¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÎÅ´Ãì¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿£´Æü¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤âÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â±óÆ£¤Î´é¤ò¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËçÓ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ÆÆ¬ÆÍ¤¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤Ê¤ÉÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÙÝÇË¤ê¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤òÊü¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢º¸Â¤ÎÄË¤ß¤ò¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤«¤¯Íð¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢±óÆ£¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤»¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤Î²ðÆþ¤âÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢¶þ¿«¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¡Ö±óÆ£Å¯ºÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡¡Åì¥¹¥Ý¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë´é¤¬¤Í¤¨¤è¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÃ²¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²æ¤ËÊÖ¤ë¤È¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÃÏÌÌ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤«¡£ÊÌ¤Ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤ê¤«¤¨¤¿¡£
¡¡£±Æü¤Ë£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©¤ó¤À£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡ËÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥·¥ó¥°¥ëÀïÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢Â¤¬ÄË¤¤¡£Â¤¬ÄË¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¯Æ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¡¼¥È¤È¥Ü¥ë¥È¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢Æ°¤¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ëº¸¥ê¥¹¥Õ¥é¥ó¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿º¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÎÁ°¶¶Âç²ñ¤Ï·ç¾ì¡£Â¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç·ç¾ì¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£